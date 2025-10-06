Juve Milan, Ravezzani lo promuove: «Punto di riferimento essenziale per il club rossonero anche se non è particolarmente appariscente ed elegante»

Juve Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha commentato positivamente la prestazione di Santiago Gimenez allo Stadium

Dopo lo 0-0 maturato all’Allianz Stadium tra Juventus e Milan, l’analisi post-partita si è concentrata non solo sui flop clamorosi – come il rigore sbagliato da Christian Pulisic – ma anche sulle note positive emerse dalla sfida. Un elogio inaspettato arriva per l’attaccante rossonero Santiago Giménez, noto come il “Bebote”, promosso a pieni voti dal noto giornalista e direttore televisivo Fabio Ravezzani.

Attraverso un post sul suo account “X”, Ravezzani ha voluto sottolineare il valore inestimabile dell’attaccante messicano per il Milan di Massimiliano Allegri, nonostante le critiche a volte piovute sulla sua finalizzazione:

RAVEZZANI SU GIMÉNEZ «Il Bebote Santi Gimenez non sarà elegante e implacabile in area, ma a oggi è un punto di riferimento essenziale per il Milan. Lotta, aggredisce e fa i movimenti giusti. Con la Juve è stato di gran lunga il migliore dopo Modric».

Giménez: Lavoro Oscuro E Spirito Di Sacrificio

Le parole di Fabio Ravezzani mettono in luce un aspetto spesso sottovalutato del gioco di Santiago Giménez: il suo immenso lavoro sporco a servizio della squadra. Nonostante non sia uno “stoccatore” puro come si è visto nelle occasioni fallite e nella necessità di maggiore concretezza in attacco, la sua aggressività e la sua disponibilità al sacrificio sono elementi su cui Massimiliano Allegri fa grande affidamento.

Proprio contro la Juventus di Igor Tudor, Giménez ha dimostrato la sua importanza, lottando su ogni pallone e, non a caso, è stato lui a procurarsi il calcio di rigore che, se realizzato da Pulisic, avrebbe potuto decidere la partita. La sua prestazione è stata giudicata da Ravezzani come la migliore in campo tra i rossoneri, subito dopo l’illuminante Luka Modrić.

Il Ruolo Tattico Nell’Idea Di Allegri E Tare

Questo riconoscimento sottolinea come il DS Igli Tare e Massimiliano Allegri abbiano puntato su Giménez non solo per i gol, ma per la sua funzionalità tattica. La sua capacità di fare i movimenti giusti e di essere un “punto di riferimento essenziale” permette ai centrocampisti di inserirsi e agli esterni di attaccare la profondità. È la sua lotta fisica che crea gli spazi per giocatori di maggiore tecnica come Rafael Leão e lo stesso Christian Pulisic.

Il giudizio di Ravezzani rafforza la convinzione del Milan che il “Bebote” sia un elemento chiave per la disciplina tattica di Allegri. In vista del prosieguo della Serie A e della necessità di superare la crisi rigori, il lavoro instancabile di Giménez in avanti sarà cruciale per la squadra, che dovrà capitalizzare al meglio le occasioni che il messicano saprà creare.