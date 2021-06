Junior Firpo, al Barcellona qualcosa non torna dell’idea Milan

Junior Firpo, in stand by la trattativa con il terzino sinistro che i rossoneri vorrebbero prendere come alternativa a Theo Hernandez

Junior Firpo, in stand by la trattativa con il terzino sinistro che i rossoneri vorrebbero prendere come alternativa a Theo Hernandez.

LA SITUAZIONE- Come riporta Tuttosport di questa mattina, mentre il Milan lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, i blaugrana punterebbero ad incassare soldi dalla sua cessione definitiva. Una posizione che attualmente non sembra convincere i rossoneri, orientati invece verso una serie di prestiti con diritto di riscatto.