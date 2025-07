Jovic, il futuro è ancora un rebus! Spunta la pista a sorpresa che porta in Spagna. Ultime

Jovic, l’ex attaccante del Milan deve ancora decidere il proprio futuro: spunta la pista che porta al Real Oviedo in Spagna

Il Real Oviedo è tornato nella massima divisione spagnola dopo un’attesa di oltre due decenni, un traguardo storico che ha riacceso l’entusiasmo di una tifoseria passionale. A parlare del presente e del futuro del club è stato il presidente Martin Peláez, intervistato dai microfoni di Marca. Le sue dichiarazioni non solo hanno delineato il quadro attuale della società, ma hanno anche acceso i riflettori sul calciomercato in entrata, con un nome che stuzzica la fantasia dei tifosi: Luka Jovic.

Il centravanti serbo, con un passato in Serie A con le maglie di Milan e Fiorentina, rappresenta un vero e proprio sogno per il Real Oviedo. Peláez non si nasconde, pur consapevole delle difficoltà economiche: “Combatteremo finché non avremo speranza. Siamo tra quelli che possono spendere di meno, avere un giocatore come lui sarebbe un lusso per noi, ma anche per qualsiasi squadra. Questo gruppo lotta sempre per rendere possibile quello che apparentemente è impossibile“. Le parole del presidente riflettono la mentalità di un club che, nonostante le limitate risorse, non intende porsi limiti nella costruzione di una squadra competitiva.

Un fattore che potrebbe giocare a favore del Real Oviedo nella corsa a Jovic è la conoscenza tra il calciatore e l’attuale tecnico dei biancoblu, Paunovic. “Il fatto che conosca Paunovic è un enorme vantaggio“, ha sottolineato Peláez, “credo che questa potrebbe essere la squadra ideale per farlo tornare a brillare, è il calciatore di cui abbiamo bisogno”. Questa connessione potrebbe essere cruciale per convincere l’attaccante a sposare il progetto del club asturiano, offrendogli un ambiente familiare e la fiducia necessaria per ritrovare la forma migliore.

Il possibile arrivo di Luka Jovic rappresenterebbe un vero e proprio colpo di mercato per il Real Oviedo, non solo per le sue indubbie qualità tecniche, ma anche per l’esperienza accumulata in campionati di alto livello come la Bundesliga (con l’Eintracht Francoforte) e la Liga (con il Real Madrid). La sua capacità di finalizzare e il suo fiuto per il gol potrebbero essere determinanti per una neopromossa che cercherà di mantenere la categoria.

Nel frattempo, il calciomercato continua a muoversi con grande fervore. Anche il Milan, ex squadra di Jovic, è protagonista di numerosi rumors. Con Tare come nuovo Direttore Sportivo e Allegri come nuovo allenatore, i rossoneri stanno delineando la loro strategia per la prossima stagione, puntando a rinforzare ogni reparto e a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La situazione di Jovic è solo uno dei tanti intrecci che animano questa finestra di mercato estiva, rendendo ogni giorno ricco di possibili sorprese e colpi di scena. Il Real Oviedo, con la sua ambizione e la speranza di poter contare su un calciatore del calibro di Jovic, si prepara ad affrontare una stagione entusiasmante, sperando di consolidare la propria posizione nella Liga.