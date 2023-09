Jovic si è presentato oggi in conferenza come nuovo giocatore del Milan. Il serbo ha svelato un retroscena di mercato tra lui e Maldini

CONTATTI GIA’ IN PASSATO COL MILAN – «Sono felice. I contatti sono esistiti per anni, un’estate circa 3 anni fa quando giocavo per il Real Madrid ho avuto un contatto diretto con Maldini. Avevo espresso il desiderio di venire al Milan ma le cose sono andate diversamente».

