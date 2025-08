Jorge Costa, il mondo del calcio piange la sua scomparsa: la leggenda del Porto ci ha lasciati. Le ultimissime sui rossoneri

Una tragedia ha sconvolto il mondo del calcio portoghese e non solo. Jorge Costa, icona indiscussa e attuale direttore sportivo del FC Porto, è venuto a mancare all’età di 53 anni, lasciando un vuoto incolmabile. La notizia della sua morte, causata da gravi complicazioni cardiache dopo un arresto cardiorespiratorio, ha gettato nello sconforto l’intera comunità sportiva. La tragedia si è consumata in mattinata, lasciando tutti in un profondo stato di shock e di lutto.

Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, la mattinata di Jorge Costa si stava svolgendo normalmente al centro sportivo di Olival. Aveva appena terminato un’intervista con SportTV, durante la quale aveva chiesto di potersi accomodare all’interno a causa del caldo intenso. Poco dopo, intorno alle 12:30, il cuore dell’ex capitano dei Dragões ha ceduto: ha accusato un malore improvviso e ha perso conoscenza.

I primi soccorsi, disperati e immediati, sono stati prestati dallo staff medico del club, incluso il dottor Nélson Puga, che ha tentato di rianimarlo con un defibrillatore in attesa dell’arrivo dei sanitari. Trasportato d’urgenza all’ospedale São João di Porto in condizioni disperate, è stato ricoverato in terapia intensiva. Nonostante gli sforzi instancabili dei medici, nel primo pomeriggio il suo cuore ha smesso di battere. La scomparsa di Jorge Costa non rappresenta solo una grave perdita per il FC Porto, ma per l’intero mondo del calcio, che piange un uomo che ha incarnato la grinta e la passione per questo sport.