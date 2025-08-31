Joe Gomez, il Milan ci prova. I rossoneri si scontrano con la resistenza del Liverpool. Importante messaggio dall’Inghilterra

Joe Gomez, i rossoneri ci provano seriamente ma al momento il Liverpool fa muro: il messaggio dall’Inghilterra

Il calciomercato Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Il neo-allenatore Massimiliano Allegri ha bisogno di un rinforzo nel pacchetto arretrato e, dopo la brusca frenata per Manuel Akanji, i rossoneri si sono gettati su una nuova pista che porta in Inghilterra, precisamente a Liverpool. L’obiettivo della dirigenza guidata dal direttore sportivo Igli Tare è Joe Gomez, difensore classe ’97 dei Reds.

Non sarà un’operazione facile. Come riportato da Liverpool FC News, il Liverpool è intenzionato a resistere agli assalti del Milan. La società inglese considera Gomez un elemento importante per la squadra, nonostante i numerosi infortuni che ne hanno rallentato la crescita e la continuità in campo. La ferma posizione del club di Anfield è chiara: non c’è apertura per un prestito e verranno valutate con grande cautela anche eventuali offerte per un trasferimento a titolo definitivo.

Tare e Allegri puntano su Gomez per la difesa

La dirigenza del Milan, con Igli Tare in prima linea, sta lavorando per trovare il profilo giusto che possa completare la difesa di Allegri. L’identikit è quello di un difensore giovane ma con esperienza internazionale, e Joe Gomez risponde perfettamente a queste caratteristiche. Cresciuto calcisticamente nel Charlton, è approdato al Liverpool nel 2015, affermandosi come un titolare affidabile e vincendo una Champions League e una Premier League. La sua duttilità è un altro aspetto molto apprezzato: Gomez può agire sia come difensore centrale che come terzino destro, offrendo al tecnico diverse opzioni tattiche. Le sue qualità fisiche, unite a una notevole velocità e a un’ottima lettura del gioco, lo rendono un profilo di altissimo livello.

Le difficoltà della trattativa e l’alternativa in Premier League

La strada per arrivare a Gomez si presenta però in salita. Il Liverpool ha un contratto lungo con il giocatore e non ha necessità economiche che lo spingano a cederlo. Il Milan dovrà quindi formulare un’offerta molto vantaggiosa per convincere il club inglese a privarsi del proprio gioiello. Nel frattempo, Igli Tare e la sua squadra di lavoro stanno valutando anche delle alternative sempre in Premier League. La dirigenza rossonera vuole a tutti i costi un difensore di alto profilo per regalare ad Allegri un reparto difensivo completo e competitivo. L’attenzione resta alta su Joe Gomez, ma il Milan è pronto a virare su altri obiettivi qualora la trattativa si rivelasse troppo complicata. Il tempo stringe e il Milan deve muoversi rapidamente per chiudere il colpo e non farsi trovare impreparato all’inizio della nuova stagione. La difesa è la priorità e il nome di Joe Gomez è in cima alla lista.