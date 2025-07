Joao Felix lascia l’Europa? La novità sull’ex Milan non lascia dubbi sul futuro. Ultime

Joao Felix è pronto a lasciare l’Europa dopo i 6 mesi di prestito al Milan: trattativa avanzata tra Chelsea e Al Nassr

Il futuro di João Félix sembra tingersi dei colori dell’Arabia Saudita. L’ex fantasista del Milan è sempre più vicino a un trasferimento all’Al-Nassr, club che ha già attirato diverse stelle del calcio europeo. Le trattative tra l’Al-Nassr e il Chelsea, detentore del cartellino del giocatore, sarebbero in una fase molto avanzata, con una cifra che si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro. La notizia, riportata da Matteo Moretto, sottolinea come il club saudita sia fortemente intenzionato ad assicurarsi le prestazioni del talento portoghese, il quale ha già avuto un’esperienza in Italia, seppur breve, vestendo la maglia rossonera.

L’interesse dell’Al-Nassr per João Félix non è una sorpresa, data la politica di investimenti massicci che i club sauditi stanno portando avanti per rafforzare i propri campionati e attrarre i migliori talenti mondiali. La possibilità di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra così importante sarebbe una mossa significativa per tutte le parti coinvolte. Per il Chelsea, che ha investito cifre considerevoli sul giocatore in passato, la cessione rappresenterebbe un’occasione per monetizzare e magari reinvestire sul mercato. Per João Félix, invece, l’opportunità di un nuovo capitolo in un campionato in forte crescita e con stipendi elevati potrebbe essere allettante.

Un Capitolo Rossonero Breve ma Intenso per João Félix

È fondamentale ricordare che João Félix non è un nome nuovo per i tifosi italiani. Il suo passaggio, anche se solo in prestito, al calciomercato Milan ha lasciato un ricordo indelebile, seppur breve. Durante la sua permanenza a San Siro, il giovane attaccante ha mostrato lampi del suo immenso talento, ma anche periodi di adattamento. Nonostante ciò, i tifosi rossoneri hanno avuto modo di apprezzare le sue qualità tecniche, la sua visione di gioco e la capacità di creare occasioni da gol.

Il Milan, nel frattempo, sta vivendo la sua fase di ricostruzione e rafforzamento. Con Igni Tare nel ruolo di nuovo Direttore Sportivo e il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina come nuovo allenatore, il club rossonero sta gettando le basi per un futuro ambizioso. Le strategie di mercato del Milan sotto la guida di Tare saranno certamente mirate a individuare profili funzionali al progetto tecnico di Allegri, concentrandosi su giocatori che possano integrarsi al meglio nel sistema di gioco desiderato e contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il Calcio Saudita: Una Nuova Frontiera per i Campioni

L’Arabia Saudita si sta affermando sempre più come una nuova frontiera per il calcio di alto livello. L’arrivo di numerosi campioni provenienti dai principali campionati europei ha innalzato notevolmente il livello tecnico e la visibilità mediatica della Saudi Pro League. Un eventuale trasferimento di João Félix all’Al-Nassr rafforzerebbe ulteriormente questa tendenza, portando un altro giocatore di grande caratura in un campionato in rapida espansione.

Per il Chelsea, la cessione di João Félix per una cifra di 50 milioni di euro rappresenterebbe un’ottima operazione finanziaria, che potrebbe dare respiro alle casse del club e permettere di pianificare nuovi investimenti sul mercato. La notizia diffusa da Matteo Moretto apre quindi scenari interessanti per il futuro del calciatore portoghese, che potrebbe presto ritrovarsi protagonista in un contesto calcistico in forte crescita e con ambizioni sempre più elevate. Resta da vedere se le trattative si concretizzeranno ufficialmente, ma le basi per un accordo sembrano essere solide.