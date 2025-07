Joao Felix, ufficiale il trasferimento in Arabia Saudita dell’ex Milan: giocherà adesso per questa squadra. Le ultimissime notizie

Ora è ufficiale: João Félix, l’attaccante portoghese con un passato anche tra le fila del Milan, ha completato il suo trasferimento dal Chelsea all’Al Nassr. Una mossa che segna un nuovo, significativo capitolo nella carriera del talentuoso giocatore, portandolo a unirsi a un campionato in forte crescita come quello saudita.

Dopo un periodo di incertezza e diverse esperienze in prestito, tra cui quella in rossonero e l’ultima al Chelsea, João Félix cercava una sistemazione che potesse garantirgli continuità e un ruolo da protagonista. L’Al Nassr, club già noto per aver accolto stelle del calibro di Cristiano Ronaldo, ha dimostrato un forte interesse, concretizzando l’operazione che lo porterà a giocare in Arabia Saudita.

Il trasferimento di João Félix all’Al Nassr non è solo un affare di mercato, ma un’ulteriore conferma della potenza economica e delle ambizioni crescenti della Saudi Pro League. Il campionato saudita sta attraendo un numero sempre maggiore di calciatori di fama internazionale, non solo a fine carriera ma anche nel pieno della loro maturità atletica, come nel caso di Félix.

Per l’ex Milan, questa rappresenta un’occasione per rilanciare la propria carriera e ritrovare quella brillantezza che lo aveva contraddistinto agli esordi. L’ambiente dell’Al Nassr, con la presenza di altri campioni, potrebbe fornirgli lo scenario ideale per esprimere al meglio le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco. Sarà interessante vedere come si adatterà a un calcio diverso, meno tattico ma più fisico e orientato all’attacco.

La notizia chiude un capitolo di continui prestiti e speculazioni per João Félix, proiettandolo verso una nuova avventura in un campionato che punta a diventare un polo d’attrazione globale. Per i tifosi dell’Al Nassr, l’arrivo di un giocatore con le sue capacità è motivo di grande entusiasmo e aspettativa.