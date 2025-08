Jashari: la telenovela estiva del Milan verso il lieto fine. Clamorosa novità e fumata bianca ormai dietro l’angolo

Jashari, si avvia ad una conclusione positiva la lunga telenovela estiva legata all’arrivo in rossonero del centrocampista svizzero

Sembra proprio che l’attesa sia giunta al termine per i tifosi rossoneri: Ardon Jashari è sempre più vicino a vestire la gloriosa maglia del Milan. Dopo settimane di trattative e indiscrezioni che hanno tenuto banco nel calciomercato estivo, la cosiddetta “telenovela” sembra finalmente avviarsi verso un epilogo positivo, portando un’ondata di entusiasmo tra i sostenitori del Diavolo.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i contatti tra il calciomercato Milan e il Club Brugge si sono intensificati negli ultimi giorni, registrando progressi significativi che fanno ben sperare. Nonostante un’intesa totale non sia ancora stata raggiunta, la strada verso l’accordo appare ora spianata, con entrambe le parti che mostrano la volontà di chiudere l’operazione. Questo sblocco decisivo rappresenta una notizia eccellente per il Milan, che da oltre un mese sta inseguendo il giovane talento svizzero con determinazione e costanza.

L’arrivo di Jashari sarebbe un colpo strategico per il centrocampo rossonero, fornendo a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, un’opzione preziosa per la sua mediana. Il ventiduenne, infatti, si unirebbe a un reparto già rinforzato da due innesti di spicco: il fuoriclasse croato Luka Modric e il promettente Samuele Ricci. Questa combinazione di esperienza e gioventù potrebbe garantire al Milan una flessibilità tattica e una profondità notevoli, aspetti fondamentali per affrontare una stagione che si preannuncia impegnativa su più fronti.

Il ruolo di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, in questa trattativa è stato cruciale. La sua abilità negoziale e la sua visione strategica del mercato sono state determinanti per superare gli ostacoli che finora avevano rallentato l’affare. Tare, in stretta collaborazione con la dirigenza rossonera, ha lavorato instancabilmente per trovare la quadra economica e contrattuale che potesse soddisfare le richieste del Club Brugge e allo stesso tempo rispettare i parametri finanziari del Milan. La sua insistenza e la sua perspicacia stanno ora per essere ripagate con l’arrivo di un giocatore molto richiesto e con un futuro brillante.

L’acquisizione di Jashari si inserisce perfettamente nella politica di rafforzamento voluta dalla società, che punta a costruire una squadra competitiva e sostenibile. Il centrocampista svizzero, con le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco, è considerato un elemento in grado di elevare il livello del centrocampo, garantendo qualità e dinamismo. Il suo arrivo, insieme a quelli di Modric e Ricci, conferma l’ambizione del Milan di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

In attesa dell’ufficialità, che potrebbe arrivare a breve, i tifosi possono già iniziare a sognare un centrocampo stellare e una squadra sempre più forte. La “telenovela” Jashari è quasi giunta al suo epilogo felice, e con essa, cresce l’attesa per l’inizio della nuova stagione e le sfide che attendono il Milan sotto la guida di Allegri e la supervisione di Tare. Sarà Jashari il tassello mancante per il centrocampo da sogno del Milan? Le prossime ore daranno la risposta definitiva.