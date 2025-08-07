Jashari Milan, le sue parole fanno gasare i tifosi: il nuovo arrivato ha un grande obiettivo in testa. Le ultimissime sui rossoneri

L’emozione e l’orgoglio di vestire la maglia del Milan hanno pervaso le prime dichiarazioni di Ardon Jashari ai microfoni di Milan TV. Il nuovo centrocampista svizzero ha cercato le parole giuste per descrivere l’incredibile sensazione di far parte di un club così prestigioso, ammettendo che a volte è davvero difficile trovare i termini adatti. “È una sensazione fantastica, è incredibile che io possa far parte di questo club storico“, ha dichiarato, trasmettendo la gioia e la consapevolezza del traguardo raggiunto.

Oltre all’emozione, Jashari ha immediatamente messo in chiaro le sue ambizioni. La sua avventura in rossonero non è solo un sogno che si avvera, ma una missione da compiere. “Voglio fare la mia parte per riportare il Club dove dovrebbe essere“, ha ribadito con fermezza, caricando di significato ogni parola e mostrando una determinazione che fa ben sperare i tifosi.

La promessa del giocatore è chiara e non lascia spazio a interpretazioni: “Darò tutto per questi colori per riportarlo in alto“. Un impegno che sottolinea la sua dedizione e il suo profondo rispetto per la storia del Milan. Jashari non si vede solo come un nuovo acquisto, ma come un tassello fondamentale per il rilancio del progetto rossonero. La sua voglia di vincere e il suo spirito di sacrificio saranno un’arma in più per l’allenatore Massimiliano Allegri e per tutta la squadra, che si preparano a una stagione con l’obiettivo di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.