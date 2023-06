Italia U21, gli impegni di Tonali con gli azzurrini nell’europeo di categoria: ecco i match nella fase a gironi

Sandro Tonali sarà impegnato nelle prossime settimane con l’Italia nell’Europeo under 21. Ecco gli impegni del rossonero nella fase a gironi degli Azzurrini:

22 giugno 2023: Francia – Italia, Cluj-Napoca (Romania) – Campionato UEFA Under 21 2023

25 giugno 2023: Svizzera – Italia, Cluj-Napoca (Romania) – Campionato UEFA Under 21 2023

28 giugno 2023: Italia – Norvegia, Cluj-Napoca (Romania) – Campionato UEFA Under 21 2023