Italia Under 19, parla Nasti: «Il gol una gioia indescrivibile». Le parole dell’attaccante del Milan Primavera dal ritiro azzurro

Marco Nasti, attaccante del Milan Primavera, ha parlato dal ritiro dell’Italia Under 19. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali della FIGC.

SUL GOL CON LA GERMANIA – «Non ci credevo: quando ho visto la palla entrare non ho capito più nulla, una gioia incontenibile e l’abbraccio dei compagni. Me lo ricorderò per sempre.»

PAREGGIO FINALE – «Una palla persa a centrocampo, il fallo al limite dell’area e quella punizione battuta da Rhein (capitano della Germania): peccato, ce l’avevamo quasi fatta, ma rimane l’orgoglio di una partita giocata con grande determinazione e spirito di gruppo.»

PROSSIMO MATCH CON LA FINLANDIA – «Saranno cattivi e avranno il favore del pubblico quindi dovremo mettere in campo la stessa determinazione che abbiamo avuto con i tedeschi. Ce la giocheremo fino all’ultimo secondo.»