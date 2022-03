Italia, problemi in difesa: Mancini pensa alla coppia di centrali inedita

In vista dello spareggio con la Macedonia del Nord, il c.t. dell’Italia Mancini pensa a una coppia di centrali inedita

Problemi in difesa per Roberto Mancini in vista dei playoff Mondiali. Non solo l’infortunio last minute di Di Lorenzo, il c.t. della Nazionale è alle prese con il recupero della condizione di Bonucci e Chiellini; la coppia ritenuta “titolare” in caso di raggiungimento della finale. E allora il commissario tecnico studia il reparto arretrato da mandare in campo contro la Macedonia del Nord.

E come riportato da La Gazzetta dello Sport, in mezzo alla difesa potrebbe esserci una coppia inedita. Bastoni sarà quasi sicuramente il centrale di sinistra, mentre lo stopper di destra dovrebbe essere Mancini vista anche la condizione non ottimale di Luiz Felipe e Acerbi. Un duo difensivo che raramente si è visto in Nazionale, se non per qualche spezzone di partita. In attesa del rientro a pieno ritmo di Bonucci e Chiellini.