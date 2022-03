Il lungo inverno degli Inzaghi: Simone sulla graticola, Pippo nel tritacarne

Non è un periodo particolarmente felice per la famiglia Inzaghi: Simone in difficoltà con l’Inter, Pippo in rotta con il Brescia

(di Sandro Dall’Agnol) – La felicità è un bene effimero, soprattutto per gli allenatori: per eventuali referenze, chiedere ai fratelli Inzaghi. Per una delle coppie più note e amate del calcio italiano, non si può di certo affermare sia il momento più sfavillante dell’ancor giovane carriera in panchina.

Il più affermato Simone era entrato molto rapidamente nel cuore dei tifosi nerazzurri, scottati dai traumatici addii estivi, accesi dal malcontento nei confronti di Suning ma fieri e compatti nel sostenere tecnico e squadra. E d’altronde il finale di 2021 dell’Inter era stato strepitoso in termini di risultati e anche di qualità del gioco, a corroborare una sinergia che pareva inattaccabile.

Ma le ultime settimane d’inverno hanno messo a durissima prova il rapporto: le critiche feroci per sostituzioni poco illuminate, i sette punti nelle ultime sette giornate, una squadra svuotata di energie (mentali ancor più che fisiche). Dall’amore incondizionato alla graticola il passo è stato troppo breve e le “vedove” di Conte ormai proliferano ovunque.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM