Inzaghi teme il Milan: «Per lo scudetto è corsa tra queste squadre». Le sue dichiarazioni riportate dalla Gazzetta

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in occasione dell’evento tenutosi a Londra per i premi Fifa. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport sullo scudetto, una corsa da cui non esclude il Milan.

INZAGHI – «Abbiamo fatto venti giornate molto buone e 51 punti, ma dobbiamo continuare così. Ci sono squadre forti che voglioni vincere il titolo come lo vuole l’Inter, quindi sarà una battaglia fino alla fine con Juve e Milan»