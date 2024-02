Inzaghi: «Ho visto Milan Bologna ed ho osservato una cosa, a chi gioca a nascondino rispondo...»

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato così alla vigilia dello scontro diretto con la Juve, mandando un messaggio anche al Milan

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter Juve, Simone Inzaghi chiarisce gli obiettivi dei nerazzurri nello scontro diretto coi bianconeri, e manda un messaggio alle rivali tra cui il Milan.

FAVORITA – «Se ne è parlato tanto, da parte mia dico che noi siamo l’Inter. Abbiamo grandi responsabilità in ogni partita. Abbiamo fatto 30 partite quest’anno molto positive ma il nostro percorso all’inizio. A gennaio ne abbiamo giocate 5 in 22 giorni, le ultime 4 lontane da San Siro. Abbiamo portato a casa un trofeo a cui tenevamo. Ma non guardiamo indietro, domani c’è una grandissima partita che vogliamo fare nostra».

NUOVO CAMPO DI SAN SIRO – «Andremo oggi a fare la rifinitura. A gennaio abbiamo fatto 5 partite, di cui 4 lontano da San Siro. Abbiamo trovato dei campi perfetti, ho visto la partita del Milan con Bologna e mi sembrava ottimo. Credo che sia Milan sia Inter si meritino questo campo».

LE ALTRE GIOCANO A NASCONDINO – «Non mi interessa quel che dicono o fanno gli altri. So qual è il nostro percorso e che abbiamo delle responsabilità. Non ci nascondiamo. Dico solo che cercheremo di fare più partite possibili. Siamo stati bravi in Supercoppa, purtroppo in Coppa Italia siamo usciti. Cercheremo di fare il meglio in campionato e Champions».

LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI ALLA VIGILIA DI INTER JUVE.