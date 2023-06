Inzaghi: «Addio Maldini? Sono rimasto sorpreso. E’ una leggenda e…». Le parole dell’ex calciatore sull’addio del dt rossonero

Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni Corriere dello Sport ha parlato dell’addio di Maldini al Milan. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«Sono rimasto sorpreso. Ho letto quello che hanno detto Ancelotti, Nesta e ognuno di noi la pensa come loro. Non entro nel merito, ma Paolo ha vinto lo scudetto, è arrivato in semifinale di Champions, ha costruito. È una leggenda ed è un grande uomo. Mi dispiace molto da milanista e speriamo che, nonostante tutto, il Milan rimanga ad alti livelli»