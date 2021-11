Inzaghi: «Il risultato del Milan è il primo che guardo. Derby? Bella sfida»

Filippo Inzaghi, allenatore del Brescia, ha rilasciato qualche dichiarazione sul prossimo derby di domenica sera

«Sarà una bella partita, il Milan rimane nel mio cuore ma mio fratello sta facendo molto bene in una situazione complicata, ha perso due giocatori determinanti in estate, non era facile fare quello che sta facendo lui. È un allenatore bravo e preparato. Sarà un bel derby. Il risultato del Milan è sempre il primo che guardo, complimenti a Pioli, Maldini e Massara per la squadra che hanno costruito.»