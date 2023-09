Inter Milan, Theo Hernandez sfida Thuram in velocità! I numeri. Il terzino ha già fatto notare le sue doti da velocista, Calabria si difende

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il derby tra Inter e Milan non può non essere anche una sfida in velocità: corre Theo Hernandez, ma Marcus Thuram risponde a tono. L’altra sfida sulle fascia invece vede opporsi due italiani: il capitano Calabria conto Dimarco. Ecco tutti i numeri:

INTER MILAN- Cronometro alla mano, si gioca un derby nel derby. Perché la sfida in velocità è una questione tutta francese fra Theo Hernandez, freccia mancina del Milan, e Marcus Thuram, il 9 esplosivo dell’Inter che si lascia gli avversari alle spalle scattando come uno sprinter. Vince il rossonero, che in queste prime tre giornate di A ha toccato una punta di velocità massima di 35,24 chilometri orari, contro i 34,16 di Thuram. Marcus è il più rapido dei suoi, davanti a Dumfries (33,68 km/h) e Mkhitaryan (33,53 km/h), ma finisce comunque dietro all’altro grande scattista del derby: Leao sprinta a 34,88 km/h, i suoi strappi hanno già fatto male all’Inter in passato e Rafa conta di ripetersi tra una decina di giorni.

DIMARCO E CALABRIA– Alle sue spalle, sul podio dei più veloci nella rosa di Pioli, c’è Calabria, 33,52 km/h. Dimarco, dall’altra parte, spinge a 32,27 km/h: meno bruciante degli altri esterni ma continuo nei 90 minuti. All’appello degli scattisti, per adesso, manca Samuel Chukwueze: il nigeriano era tra i più veloci della Liga — punta di 34,58 km/h, come Vinicius del Real — ma in rossonero si “ferma” a 32,76.