Inter-Milan: il derby potrebbe essere deciso non per forza dall’attacco ma in mediana. Kessie in particolar modo sfida Barella

Se Lukaku e Ibrahimovic sono i più attesi, si annuncia un duello di altissima energia: Kessie contro Barella. Lo riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

Il sardo e l’ivoriano sono diventati imprescindibili per Conte e Pioli: per entrambi un’evoluzione sorprendente. Per il momento il bilancio vede il rossonero in vantaggio di 5-3 sul nerazzurro.