Inter-Milan LIVE: formazioni ufficiali, risultato e cronaca testuale

Inter-Milan live, diretta con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca in tempo reale Coppa Italia 2020/2021

Derby della Madonnina questa sera: nerazzurri e rossoneri scenderanno in campo alle ore 20:45 in un match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra che uscirà vittoriosa dalla gara affronterà in semifinale la vincente tra Juventus e SPAL. Inter-Milan live: gli uomini di Pioli, alle prese con i soliti problemi di rosa, dovranno dare una risposta sul campo dopo la brutta sconfitta rimediata in campionato contro l’Atalanta.

Inter-Milan, cronaca testuale

Cronaca testuale a partire dalle 20:45

Inter-Milan, formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Inter-Milan, ultime e probabili formazioni

Pioli è stato chiaro: la Coppa Italia non si snobba. Per questo la formazione che il tecnico emiliano manderà in campo sarà molto competitiva e all’insegna di un turnover ridotto.

DENTRO DALOT – In porta ci sarà Tatarusanu al posto dello squalificato Donnarumma, espulso dalla panchina col Torino. Dalot rileva Calabria a destra, con Kjaer e Romagnoli coppia centrale e Theo Hernandez a sinistra. Diga di centrocampo formata da Meité e Kessié. Ibra centravanti col terzetto Saelemaekers– Brahim Diaz–Leao alle sue spalle.

PROBABILE FORMAZIONE: (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic

Inter-Milan live, i precedenti con Valeri

Arbitro Inter-Milan di Coppa Italia: Paolo Valeri è il direttore di gara designato per il match in programma domani sera a San Siro e valevole i quarti di finale della competizione nazionale. A coadiuvare il fischietto romano ci saranno Del Giovane e Colarossi mentre nominato quarto uomo Chiffi. Al Var Banti e Pagenessi. Sono 32 i precedenti tra Valeri e il Milan: 20 vittorie dei rossoneri, 5 pareggi e 7 sconfitte. Stesso numero di gare anche per i nerazzurri che con Valeri hanno collezionato invece solo 16 successi, 9 pareggi e 7 sconfitte.