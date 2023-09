Inter Milan, Kalulu out? Kjaer scalda i motori

Inter-Milan di sabato 16 settembre potrebbe essere la gara del rilancio di Simon Kjaer: il danese pronto a sostituire Kalulu

Per la gara di sabato contro l’Inter, stracittadina tra le due squadre attualmente in testa alla classifica, il Milan potrebbe dover fare a meno di Pierre Kalulu.

Se il francese non dovesse recuperare dal piccolo problema muscolare accusato a Milanello, Simon Kjaer è in rampa di lancio: il danese scalda i motori per quello che potrebbe un esordio stagionale di fuoco.