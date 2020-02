Verso Inter-Milan: domani a Milanello, dopo pranzo, ci sarà la consueta conferenza stampa della vigilia per Stefano Pioli

Domenica sera Inter e Milan scenderanno in campo per dare via al 172esimo derby in Serie A tra queste due compagini.

Il programma di domani, sabato 8 febbraio, prevede alle ore 13.00 la conferenza stampa di Mister Pioli e a seguire, alle 16.00, l’allenamento di rifinitura.

