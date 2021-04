Inter e Juve in parallelo, un mercoledì nel segno del 10

I recuperi del mercoledì in Serie A hanno avuto il numero 10 come filo conduttore: l’Inter continua nel filotto, la Juve salva la panchina di Pirlo

Inter e Juve a braccetto. Non certo nella classifica di una Serie A sempre più fortemente a tinte nerazzurre, quanto piuttosto nel percorso parallelo di un mercoledì caratterizzato da due fondamentali recuperi.

L’armata di Antonio Conte esattamente come a Bologna non incanta, ma vince. Successo consecutivo numero 10, prima squadra nell’epoca dei 3 punti a infilare una striscia in doppia cifra dall’inizio del girone di ritorno. Mattoncini che pesano nella costruzione dello Scudetto, con buona pace per gli esteti.

