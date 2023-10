Inter Bologna 2-2: Inzaghi rallenta a San Siro

Inter-Bologna 2-2: i nerazzurri di Simone Inzaghi rallentano in casa contro la squadra di Thiago Motta: grande chance per il Milan

Risultato a sorpresa a San Siro tra Inter e Bologna. I felsinei rimontano l’iniziale 2-0 strappando un punto prezioso e fermando la marcia dei nerazzurri. In gol Acerbi e Lautaro Martinez per i padroni di casa, per gli ospiti Orsolini su rigore e Zirkzee.

Il Milan, impegnato questa sera contro il Genoa, può effettuare il sorpasso.