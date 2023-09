Inter Milan, Arnautovic ha un grande obiettivo! Ecco quale. L’attaccante, nuovo arrivato in neroazzurro, spinge per questo

Secondo quanto riportato sulla Gazzetta dello Sport, Marko Arnautovic desidera fortemente un ruolo di protagonista nella sua Inter e soprattutto vuole segnare un gol nel derby col Milan del 16 settembre.

ARNAUTOVIC E INTER- Ha una gran voglia di prendersi l’Inter e di riannodare i fili di una storia iniziata nel 2009-10 quando vinse da attore non protagonista, o forse è meglio dire da comparsa, il triplete. L’attaccante di Vienna vuole giocarsi a giugno l’Europeo, ma pensa anche al derby di sabato e spera di avere a disposizione qualche minuto. Nelle prime tre giornate di campionato Inzaghi lo ha sempre gettato nella mischia durante la ripresa. Pur non avendo segnato, Marko ha lottato dandosi da fare come il tecnico di Piacenza si aspetta da lui.