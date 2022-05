Inserire il tempo effettivo nel calcio? Il pensiero di Pioli

Pioli sul tempo effettivo: «Sarebbe una norma che porterebbe benefici, soprattutto in Italia»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di AS della questione tempo effettivo di gioco. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Questo avviene già in diversi sport. Non accetto che mi si dica che ci sono 8 minuti di interruzione, perché se non si interviene quando una squadra perde tempo, si toglie intensità alla partita. Sarebbe una norma che porterebbe benefici, soprattutto in Italia»