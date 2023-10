Infortunio Vlahovic, il centravanti a rischio per il Milan? Le ultime

Infortunio Vlahovic, l’attaccante della Juve rischia di saltare il derby col Torino: a rischio anche la gara col Milan dopo la sosta?

La presenza in campo di Vlahovic per Juve Torino, ad oggi, è in grande dubbio. Come riferito da Paolo Aghemo a Sky Sport 24 per ora è “più no che si” sulla possibilità di vedere il bomber serbo allo Stadium dall’inizio.

Le sensazioni di Vlahovic nelle prossime ore riguardo il fastidio alla schiena saranno decisive per capire se potrà recuperare o meno. Resta a rischio anche la gara col Milan dopo la sosta.