Infortunio Tonali, sospiro di sollievo per il Milan: ecco quando ritornerà in campo

Sospiro di sollievo per le condizioni di Sandro Tonali dopo l’infortunio: ecco quando ritornerà in campo

Sospiro di sollievo per il Milan dopo tutte le preoccupazioni per l’infortunio di Tonali, rimediato nell’amichevole contro il Vicenza.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tonali dovrà restare ai box solo pochi giorni: niente Udinese per il giovane centrocampista rossonero che però poi tornerà a disposizione per il match successivo in casa dell’Atalanta.