Infortunio Tonali, oggi gli esami: ecco i tempi di recupero

Ecco i tempi di recupero di Sandro Tonali dopo l’infortunio rimediato nell’amichevole contro il Vicenza: i dettagli

A rovinare l’amichevole tra Milan e Vicenza è stato l’infortunio al 50′ minuto di Sandro Tonali.

Oggi il centrocampista rossonero si sottoporrà ad alcuni esami per capire l’entità dell’infortunio e soprattutto i tempi di recupero: se si dovesse trattare di un’elongazione il recupero richiederebbe pochi giorni, mentre se dovesse emergere che il centrocampista azzurro ha riportato uno stiramento allora ci vorrebbero circa tre settimane per rivederlo in campo.