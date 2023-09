Infortunio Tonali: l’ex Milan lascia il ritiro azzurro ma sarà comunque a San Siro. NOVITA’

Stasera ci sarà Italia Ucraina. Tra gli assenti per infortunio c’è Sandro Tonali. L’ex Milan ha lasciato il ritiro azzurro

Sandro Tonali questo pomeriggio ha abbandonato il ritiro della Nazionale. Il centrocampista del Newcastle ed ex Milan, non convocato per la sfida di questa sera contro l’Ucraina a causa di un affaticamento muscolare, non arriverà allo stadio Meazza di Milano col resto della squadra.

Come riportato da TMW sarà comunque sugli spalti di San Siro per sostenere i suoi compagni di squadra in una sfida importantissima verso Euro 2024.