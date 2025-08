Infortunio Pulisic, prossimi giorni decisivi: caviglia da valutare, amichevoli in dubbio. Ultime

Infortunio Pulisic, da monitorare le condizioni della caviglia di Pulisic: la presenza dell’americano nelle prossime amichevoli è a rischio

Il Milan è rientrato ieri sera in Italia dopo un’intensa tournée che ha toccato Singapore, Hong Kong e Australia. Un viaggio transcontinentale che ha permesso alla squadra di Max Allegri, il nuovo allenatore rossonero, di affinare la preparazione in vista della prossima stagione e di far ambientare i nuovi acquisti. Dopo il lungo viaggio, Allegri ha saggiamente concesso alcuni giorni di riposo ai suoi ragazzi, un periodo di recupero fondamentale per smaltire la fatica accumulata e ricaricare le energie. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì pomeriggio a Milanello, dove il gruppo si ritroverà al completo. Saranno presenti anche i volti nuovi e attesi dal tifo milanista: Santiago Gimenez e Luka Modric, pronti a integrarsi con il resto della squadra e a dimostrare il loro valore.

Come riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport, l’attenzione dello staff medico e tecnico sarà rivolta in particolare a Christian Pulisic. L’attaccante americano ha subito una botta durante l’amichevole disputata contro il Liverpool, un infortunio che lo ha costretto a saltare il successivo test contro il Perth Glory. Le sue condizioni saranno valutate attentamente nei prossimi giorni per stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. La sua presenza è in dubbio per le prossime e importanti amichevoli che vedranno il Milan affrontare il Leeds e il Chelsea, due test significativi che daranno ulteriori indicazioni sullo stato di forma della squadra di Allegri.

L’assenza di Pulisic, se confermata, rappresenterebbe un piccolo intoppo per Allegri, desideroso di avere tutti i suoi effettivi a disposizione per testare schemi e intese. L’esterno statunitense è un elemento chiave nell’attacco rossonero, capace di fornire dribbling, velocità e imprevedibilità. La speranza è che l’infortunio sia di lieve entità e che Pulisic possa tornare presto a disposizione. Nel frattempo, lo staff medico lavorerà intensamente per garantirgli il miglior recupero possibile.

Questa fase di preparazione è cruciale per il Milan e per il suo nuovo direttore sportivo, Tare. Quest’ultimo, insieme ad Allegri, sta plasmando la squadra secondo le proprie idee, cercando di creare un mix vincente tra giocatori di esperienza e giovani talenti. Gli arrivi di Gimenez e Modric testimoniano la volontà di rafforzare la rosa con elementi di comprovato valore e visione.

Le prossime amichevoli saranno un banco di prova importante per valutare l’amalgama del gruppo e l’efficacia delle nuove strategie tattiche messe a punto da Allegri. I tifosi rossoneri sono in trepidante attesa di rivedere il loro Milan in campo, fiduciosi che la nuova gestione possa riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. La situazione di Pulisic sarà monitorata con grande attenzione, nella speranza di averlo a disposizione il prima possibile per il proseguo della preparazione.