Infortunio Pulisic, Allegri fa chiarezza in conferenza stampa: svelata la condizione fisica del calciatore americano. Le ultimissime notizie

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha fatto il punto della situazione in vista del match di domani sera contro il Bologna. La conferenza stampa della vigilia è stata l’occasione per fare chiarezza sulle condizioni fisiche della rosa. Se da un lato il tecnico rossonero ha confermato l’assenza di Rafael Leão per un infortunio al soleo, dall’altro ha rassicurato sulle condizioni di altri giocatori chiave, tra cui l’americano Christian Pulisic.

Leão, a causa di un problema muscolare che lo terrà fuori non solo per la sfida contro il Bologna, ma anche per il match contro l’Udinese, sarà un’assenza importante per l’attacco rossonero. Tuttavia, la notizia positiva arriva proprio da Pulisic. Allegri ha dichiarato che il giocatore “sta bene”, confermando la sua disponibilità per il match.

L’ottima forma di Pulisic è una boccata d’ossigeno per l’allenatore, che potrà contare su un giocatore versatile e in grado di fare la differenza sulla fascia destra. L’americano, che ha dimostrato grande qualità e rapidità, sarà chiamato a un compito importante: colmare il vuoto lasciato da Leão. La sua presenza in campo è fondamentale per garantire al Milan la giusta spinta offensiva. Con il suo talento e la sua capacità di creare superiorità numerica, Pulisic è un’arma preziosa nel tridente offensivo.

Allegri ha anche confermato la disponibilità di Pervis Estupiñán, un altro giocatore fondamentale per la fase difensiva. Nonostante l’assenza di Leão, il Milan si presenta al match con una formazione solida e in grado di affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano. Con l’aiuto del direttore sportivo Tare, che ha costruito una rosa completa, Allegri ha le carte in regola per vincere anche in assenza di uno dei suoi giocatori più importanti.