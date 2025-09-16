Infortunio Pavlovic, quando tornerà a disposizione il difensore? Il mondo Milan ha questa speranza. Le ultimissime notizie

Un sospiro di sollievo per il Milan e per i suoi tifosi. Le preoccupazioni per le condizioni di Mike Maignan e Strahinja Pavlovic, usciti per infortunio nel corso della sfida contro il Bologna, sono state spazzate via dagli esami medici. Come riportato dal Corriere della Sera, non sono state riscontrate lesioni per nessuno dei due giocatori, un’ottima notizia in vista dei prossimi impegni.

In particolare, il recupero di Pavlovic sembra essere l’obiettivo primario per la prossima partita. Il difensore, infatti, potrebbe addirittura rientrare per la trasferta di sabato contro l’Udinese. Se da un lato il Milan non vuole correre rischi, dall’altro la sua presenza in campo è ritenuta fondamentale per la solidità difensiva della squadra. Pavlovic è diventato un perno della difesa rossonera, e la sua capacità di impostare il gioco e di guidare il reparto è stata cruciale per la tenuta difensiva della squadra in queste prime giornate.

La sua crescita, come sottolinea il quotidiano, è stata imponente, trasformandolo da una potenziale riserva a un titolare inamovibile. La sua assenza, seppur breve, sarebbe un duro colpo per la squadra, e il Milan farà di tutto per averlo a disposizione il prima possibile. La sua attitudine, la sua grinta e la sua intelligenza tattica lo rendono un elemento irrinunciabile nello scacchiere di mister Allegri.

Per quanto riguarda Maignan, invece, il Milan è più cauto. L’obiettivo è averlo al top per la sfida successiva contro il Napoli, senza fretta e senza forzature. La salute del portiere francese è la priorità assoluta, e la squadra è ben coperta con il vice di riserva. La solidità del Milan di oggi si basa su un’ottima difesa, e la coppia Tomori-Pavlovic è ormai un punto fermo.