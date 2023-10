Rientro Loftus-Cheek, il centrocampista inglese punta la Juve: buone sensazioni sull’ex Chelsea. E anche Krunic è quasi pronto

Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sono buone indicazioni in casa Milan anche per quanto riguarda le condizioni di Loftus-Cheek e Rade Krunic.

I due puntano al rientro contro la Juve: ci sono buone possibilità che Pioli li abbia a disposizione.