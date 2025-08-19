Connect with us

Infortunio Leao, oggi la giornata decisiva: Cremonese a rischio? Ecco cosa filtra sul portoghese

Mercato Milan, Tare pressa i due esuberi: devono lasciare Milanello nei prossimi giorni. Ultime

Calciomercato Milan, intrigo Musah! Tare fissa il prezzo ma il giudizio di Allegri non passa inosservato

Mercato Milan, novità Hojlund! L'ingresso in scena del top club non spaventa Tare: questa la strategia del DS

Calciomercato Milan, Tare definisce la cessione! Cifre e dettagli, sta per lasciare Milanello

35 minuti ago

Infortunio Leao, oggi sarà la giornata decisiva per il portoghese: previsti gli esami dopo lo stop col Bari. Cremonese a rischio?

C’è grande apprensione in casa Milan in queste ore, con gli occhi di tifosi e addetti ai lavori puntati sull’infermeria di Milanello. Il motivo? L’infortunio al polpaccio rimediato da Rafael Leao domenica scorsa, durante il match di Coppa Italia contro il Bari. L’attaccante portoghese è senza dubbio uno dei pilastri della formazione rossonera e la sua assenza, anche per un breve periodo, potrebbe avere un impatto significativo sull’inizio di stagione del Diavolo.

La giornata odierna è cruciale: Leao si sottoporrà a una serie di esami strumentali approfonditi per determinare l’esatta entità del suo problema muscolare. Nonostante un’iniziale sensazione di non gravità, l’ansia è palpabile. Il Corriere della Sera, nell’edizione di questa mattina, sottolinea come lo staff medico milanista, sotto la supervisione del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, non intenda correre alcun rischio. La prudenza è la parola d’ordine: anche in caso di un problema di lieve entità, Leao verrà preservato per la prima sfida di campionato.

Niente Rischi per l’Esordio in Serie A: Leao a Rischio per la Cremonese

Questa strategia significa che la presenza di Leao per la partita di sabato a San Siro contro la Cremonese, valida per l’esordio in Serie A, è fortemente in dubbio. Sarebbe un vero peccato sia per il giocatore, che stava vivendo un momento di forma eccezionale in questo pre-campionato, sia per mister Allegri, che rischia di dover fare a meno del suo trascinatore per un debutto casalingo cruciale. Il gol magnifico segnato proprio contro il Bari, che ha aperto le marcature, è la chiara dimostrazione dell’influenza di Leao sul campo e della sua condizione fisica invidiabile prima di questo stop inatteso.

L’arrivo di Max Allegri sulla panchina rossonera e la presenza di Igli Tare come nuovo DS hanno già creato una nuova atmosfera di grande attesa e ambizione nel Milan. Perdere un giocatore del calibro di Leao proprio all’inizio di questa nuova era sarebbe un duro colpo, ma la salvaguardia della salute del calciatore è la priorità assoluta. Il Milan, sotto la guida di Tare e Allegri, è chiamato a una stagione di riscatto e conferme, e avere i suoi uomini chiave al top della forma è fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il Calciomercato e le Alternative per Allegri

In attesa del responso degli esami, la dirigenza e lo staff tecnico rossonero staranno già valutando le possibili alternative per la fascia sinistra. Senza Leao, Allegri potrebbe optare per diverse soluzioni tattiche, magari adattando un altro giocatore di talento o concedendo spazio a chi finora ha avuto meno minuti. Il mercato è ancora aperto, e non è escluso che questa situazione possa anche influenzare le ultime strategie di Igli Tare sul fronte degli acquisti, anche se al momento l’attenzione è tutta sul recupero lampo del portoghese.

La speranza, ovviamente, è che l’infortunio si riveli davvero di lieve entità e che Leao possa tornare a calcare i campi da gioco il prima possibile, riprendendo da dove aveva lasciato: a trascinare il Milan con le sue accelerazioni, i suoi dribbling e la sua innata capacità di cambiare le partite. I tifosi rossoneri incrociano le dita, in attesa di notizie che possano dissipare l’ansia e confermare che il problema di Leao non comprometterà la sua stagione. La fase iniziale del campionato è cruciale per dettare il passo e un Milan al completo è ciò che la piazza si aspetta per affrontare al meglio le sfide imminenti.

