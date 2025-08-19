Infortunio Leao, oggi la giornata decisiva: Cremonese a rischio? Ecco cosa filtra sul portoghese

Infortunio Leao, oggi sarà la giornata decisiva per il portoghese: previsti gli esami dopo lo stop col Bari. Cremonese a rischio?

C’è grande apprensione in casa Milan in queste ore, con gli occhi di tifosi e addetti ai lavori puntati sull’infermeria di Milanello. Il motivo? L’infortunio al polpaccio rimediato da Rafael Leao domenica scorsa, durante il match di Coppa Italia contro il Bari. L’attaccante portoghese è senza dubbio uno dei pilastri della formazione rossonera e la sua assenza, anche per un breve periodo, potrebbe avere un impatto significativo sull’inizio di stagione del Diavolo.

La giornata odierna è cruciale: Leao si sottoporrà a una serie di esami strumentali approfonditi per determinare l’esatta entità del suo problema muscolare. Nonostante un’iniziale sensazione di non gravità, l’ansia è palpabile. Il Corriere della Sera, nell’edizione di questa mattina, sottolinea come lo staff medico milanista, sotto la supervisione del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, non intenda correre alcun rischio. La prudenza è la parola d’ordine: anche in caso di un problema di lieve entità, Leao verrà preservato per la prima sfida di campionato.

Niente Rischi per l’Esordio in Serie A: Leao a Rischio per la Cremonese

Questa strategia significa che la presenza di Leao per la partita di sabato a San Siro contro la Cremonese, valida per l’esordio in Serie A, è fortemente in dubbio. Sarebbe un vero peccato sia per il giocatore, che stava vivendo un momento di forma eccezionale in questo pre-campionato, sia per mister Allegri, che rischia di dover fare a meno del suo trascinatore per un debutto casalingo cruciale. Il gol magnifico segnato proprio contro il Bari, che ha aperto le marcature, è la chiara dimostrazione dell’influenza di Leao sul campo e della sua condizione fisica invidiabile prima di questo stop inatteso.

L’arrivo di Max Allegri sulla panchina rossonera e la presenza di Igli Tare come nuovo DS hanno già creato una nuova atmosfera di grande attesa e ambizione nel Milan. Perdere un giocatore del calibro di Leao proprio all’inizio di questa nuova era sarebbe un duro colpo, ma la salvaguardia della salute del calciatore è la priorità assoluta. Il Milan, sotto la guida di Tare e Allegri, è chiamato a una stagione di riscatto e conferme, e avere i suoi uomini chiave al top della forma è fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il Calciomercato e le Alternative per Allegri

In attesa del responso degli esami, la dirigenza e lo staff tecnico rossonero staranno già valutando le possibili alternative per la fascia sinistra. Senza Leao, Allegri potrebbe optare per diverse soluzioni tattiche, magari adattando un altro giocatore di talento o concedendo spazio a chi finora ha avuto meno minuti. Il mercato è ancora aperto, e non è escluso che questa situazione possa anche influenzare le ultime strategie di Igli Tare sul fronte degli acquisti, anche se al momento l’attenzione è tutta sul recupero lampo del portoghese.

La speranza, ovviamente, è che l’infortunio si riveli davvero di lieve entità e che Leao possa tornare a calcare i campi da gioco il prima possibile, riprendendo da dove aveva lasciato: a trascinare il Milan con le sue accelerazioni, i suoi dribbling e la sua innata capacità di cambiare le partite. I tifosi rossoneri incrociano le dita, in attesa di notizie che possano dissipare l’ansia e confermare che il problema di Leao non comprometterà la sua stagione. La fase iniziale del campionato è cruciale per dettare il passo e un Milan al completo è ciò che la piazza si aspetta per affrontare al meglio le sfide imminenti.