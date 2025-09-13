Infortunio Leao, clamoroso annuncio di Allegri sui tempi di recupero: si allontana il rientro del portoghese. Le ultimissime notizie

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro il Bologna ha sciolto i dubbi principali sulla formazione del Milan. Il tecnico rossonero ha fornito aggiornamenti importanti riguardo le condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave, in particolare sull’infortunio di Rafael Leão.

Allegri ha confermato che l’attaccante portoghese non sarà a disposizione per il match di domani sera a San Siro. Il motivo è un problema al soleo, un muscolo che il tecnico ha definito “molto pericoloso”. L’infortunio, seppur non gravissimo, richiederà cautela. Leão salterà non solo la sfida contro il Bologna, ma anche la trasferta successiva contro l’Udinese. Il suo rientro è previsto per il big match contro il Napoli, in programma tra circa due settimane. La sua assenza sarà pesante, dato il suo ruolo cruciale nel tridente offensivo.

Non solo cattive notizie, però, sul fronte infortuni. Allegri ha rassicurato sulle condizioni di Christian Pulisic e Pervis Estupiñán, entrambi in buona forma e pronti per scendere in campo. La loro disponibilità è fondamentale per il Milan, specialmente in un momento in cui le rotazioni diventano essenziali per affrontare il fitto calendario di impegni.

L’assenza di Leão obbligherà Allegri a rivedere i piani per il tridente offensivo. Con Tare sempre vigile sul mercato, l’allenatore dovrà fare affidamento sulle alternative a sua disposizione, come Samuel Chukwueze, che però non è più in rosa, e gli altri attaccanti per non perdere incisività in attacco.

La sfida contro il Bologna di Vincenzo Italiano si preannuncia complessa. La squadra emiliana ha dimostrato di essere organizzata e difficile da affrontare, e il Milan dovrà scendere in campo con la massima concentrazione per conquistare i tre punti. L’assenza di Leão complica ulteriormente i piani, ma Allegri si fida della sua squadra e ha tutte le intenzioni di dimostrare che il Milan può vincere anche senza il suo giocatore di punta.

