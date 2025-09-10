Infortunio Leao, piovono conferme: Allegri ha preso una decisione, cosa filtra in vista del Bologna

Infortunio Leao, arrivano importanti conferme sulla decisione di Allegri di non rischiare il portoghese in vista del Bologna

Il Milan è in piena preparazione per l’attesissima sfida di campionato contro il Bologna, un match che segna la ripresa dopo la sosta per le nazionali. La squadra rossonera, guidata dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, si ritroverà quasi al completo, con il rientro dei giocatori impegnati con le rispettive selezioni, ma dovrà fare a meno di uno dei suoi pilastri più importanti: Rafael Leao. L’attaccante portoghese non ha ancora recuperato dall’infortunio al polpaccio e il suo rientro in campo è stato posticipato.

L’assenza di Leao si fa sentire, e le ultime notizie da Milanello confermano che il giocatore non sarà della partita contro il Bologna. Anche nella giornata odierna, mercoledì 10 settembre, Leao ha svolto lavoro differenziato, un segnale chiaro che lo staff tecnico e medico non intende correre rischi. L’obiettivo principale, concordato tra il tecnico Allegri, il direttore sportivo Igli Tare e il giocatore stesso, è il recupero completo per evitare una pericolosa ricaduta che potrebbe compromettere la sua intera stagione.

Le condizioni di Leao sono monitorate costantemente e il suo percorso di riabilitazione procede con cautela. L’infortunio al polpaccio, pur non essendo gravissimo, richiede tempo e attenzione per essere risolto al 100%. Allegri ha dimostrato di voler procedere con il massimo della prudenza, preferendo sacrificare una partita per avere Leao al top della forma nelle prossime sfide, a partire da quella successiva. È un approccio condiviso da tutto l’ambiente rossonero, che vuole preservare i suoi talenti.

L’articolo originale, pubblicato da Gianluca Di Marzio, ha messo in luce la situazione, sottolineando come Leao sia ormai vicino a saltare la sua terza partita consecutiva in questo inizio di campionato. Un’assenza pesante per l’attacco rossonero, che dovrà trovare alternative valide per scardinare la difesa del Bologna. L’infortunio di Leao è certamente una brutta notizia, ma la priorità resta la sua salute.

Nel frattempo, a Milanello l’attività è ripresa a pieno ritmo. La squadra ha accolto nuovamente alcuni dei suoi nazionali, tra cui il talentuoso centrocampista croato Luka Modric, rientrato dopo gli impegni con la sua selezione. Il gruppo si sta compattando in vista della sfida. L’attesa è anche per Adrien Rabiot, che arriverà solo nella giornata di giovedì per svolgere i test atletici di rito prima di unirsi al resto della squadra. L’arrivo di Rabiot è un ulteriore segnale della volontà del Milan di rafforzare il proprio centrocampo e dare ad Allegri più opzioni tattiche.

La sfida contro il Bologna sarà un banco di prova importante per il Milan di Allegri. I tifosi sono ansiosi di vedere la squadra in azione e di capire come l’assenza di Leao verrà gestita. Il lavoro di Tare e Allegri si sta vedendo nella gestione della rosa e nel mercato, con l’obiettivo chiaro di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano. La cautela mostrata con Leao è un esempio di questa nuova gestione, più attenta alla salute e al benessere dei giocatori.