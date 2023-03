Kalulu si ferma: è l’unico rossonero ad aver giocato tutte le 37 partite. Ecco la statistica del difensore rossonero che si fermerà con l’infortunio

Come riportato da OptaPaolo su Twitter, con l’infortunio rimediato in Nazionale, si ferma la striscia di presenze consecutive di Kalulu con il Milan in questa stagione.

37 – Pierre #Kalulu è l'unico calciatore del Milan ad aver giocato tutte le 37 partite dei rossoneri in questa stagione in tutte le competizioni. Stop. pic.twitter.com/kTI4BivNyr — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 27, 2023

Il difensore rossonero è l’unico calciatore ad aver disputato tutte le 37 partite dei rossoneri.