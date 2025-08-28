Infortunio Jashari, il centrocampista interviene sui social: bellissimo post social dello svizzero – FOTO

Infortunio Jashari, il centrocampista svizzero è intervenuto sui propri profili social dopo la frattura composta del perone

Un colpo durissimo, un fulmine a ciel sereno per il Milan e per il suo nuovo e talentuoso acquisto, Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, arrivato in rossonero da neanche un mese dopo una trattativa lunga ed estenuante, è costretto a fermarsi per un infortunio grave: una frattura composta del perone destro. La diagnosi, arrivata dopo l’infortunio rimediato durante l’allenamento di oggi, getta un’ombra sull’inizio della stagione del giocatore e complica i piani del club di Via Aldo Rossi.

La notizia ha scosso l’ambiente milanista, che aveva accolto con grande entusiasmo l’arrivo del classe 2002, considerato un tassello fondamentale per il centrocampo di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, che da poco ha preso le redini della squadra, dovrà ora fare a meno di uno degli investimenti più importanti di questa sessione di mercato. I tempi di recupero stimati sono di almeno due mesi, un periodo lunghissimo che lo escluderà dalle prime e decisive sfide di campionato e dalle competizioni europee.

L’infortunio di Jashari rappresenta un’ulteriore sfida per il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, che ha lavorato a lungo per portarlo a Milano. L’ex dirigente della Lazio ha individuato in Jashari il profilo ideale per rafforzare il reparto mediano, e la sua assenza costringe ora il club a rivedere le proprie strategie. Nonostante il colpo, l’ottimismo non sembra mancare, sia tra i dirigenti che tra i compagni di squadra, che hanno espresso la loro vicinanza al giovane centrocampista.

La reazione di Ardon Jashari non si è fatta attendere. Il giocatore, noto per la sua forza d’animo, ha voluto condividere un messaggio toccante sui suoi canali social, dimostrando una maturità e una determinazione fuori dal comune. “Voglio ringraziare tutti voi per l’incredibile supporto e i messaggi di queste ultime ore,” ha scritto. “Il mio principale obiettivo ora è lavorare duramente, tornare più forte di prima e contribuire a raggiungere i nostri obiettivi insieme a questa grande squadra. Per tutti voi. Forza Milan“.

Le sue parole, piene di gratitudine e voglia di riscatto, sono state accolte con grande affetto dai tifosi milanisti, che hanno subito inondato i suoi profili di messaggi di incoraggiamento. La sfortuna ha colpito duramente, ma la determinazione del giocatore e il supporto dell’ambiente rossonero sono un segnale forte: questo infortunio è solo un ostacolo, non un fallimento. La speranza è che Ardon Jashari possa tornare in campo il prima possibile, pronto a dimostrare il suo valore e a ripagare la fiducia che il Milan ha riposto in lui. Il club e i tifosi attendono con ansia il suo ritorno per vederlo finalmente in azione, nel cuore del centrocampo, con la maglia che sognava di indossare.