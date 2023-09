Infortunio Giroud, buone notizie: cosa filtra dalla Francia

Arrivano buone notizie dalla Francia per quanto riguarda l’infortunio di Olivier Giroud: la caviglia non si sarebbe gonfiata

Arrivano buone notizie per il Milan dalla Francia per quanto riguarda l’infortunio alla caviglia di Olivier Giroud. Saber Desfarges, giornalista di TF1, ha dato questo aggiornamento su X:

«Olivier Giroud sosterrà gli esami domani. Se il giocatore non sembra preoccupato (la caviglia non si è gonfiata), gli esami determineranno se rimarrà o meno nella rosa della Francia per l’amichevole di martedì contro la Germania».