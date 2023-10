Infortunio Dybala, Roma in ansia: la ricostruzione

Infortunio Dybala, l’argentino è uscito durante il primo tempo di Cagliari-Roma per un problema al ginocchio: la ricostruzione

E’ durata poco più di mezz’ora la partita di Paulo Dybala in Cagliari-Roma, prima che un contrasto ginocchio contro ginocchio con Prati costringesse l’argentino al cambio con l’ingresso di Belotti.

Problema al ginocchio destro per il giocatore, rimasto a terra in lacrime e poi uscito sulle sue gambe scuotendo la testa nonostante l’ingresso della barella in campo.