Infortunio Chiesa, continua il lavoro a parte: le ultime in vista del Milan

Infortunio Chiesa, l’esterno della Juve continua a lavorare a parte a Coverciano: le ultime in vista della gara contro il Milan

Chiesa continua a lavorare a parte, a Coverciano, e prosegue la sua tabella di recupero con l’obiettivo di recuperare dall’infortunio al più presto.

Come spiegato da Sky Sport, il fatto che l’esterno della Juve sia rimasto nel centro di allenamento della Nazionale fa pensare che possa trovare minuti contro Malta o Inghilterra. Resta da capire se Spalletti proporrà due formazioni completamente diverse per le due partite o se già sabato farà le prove generali per il big match di Wembley. Da verificare la disponibilità dell’esterno in vista della sfida contro il Milan.