Infortunio Camarda sospiro di sollievo per il giovane bomber: l’esito ufficiale degli esami strumentali svolti alla testa. Le ultimissime notizie

Un brivido ha percorso la schiena dei tifosi durante Lecce–Milan, quando il giovane attaccante salentino Francesco Camarda è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo a seguito di un violento scontro di gioco con Pervis Estupinan. Il promettente classe 2008 è stato immediatamente trasportato in ospedale per sottoporsi a una serie di accertamenti, tenendo tutti col fiato sospeso.

Esito negativo per gli accertamenti

Fortunatamente, la situazione si è risolta nel migliore dei modi. Il Lecce ha diramato un comunicato ufficiale in cui rassicura tutti sulle condizioni del suo giocatore. “Il calciatore Francesco Camarda è stato costretto a abbandonare la gara nel corso dell’intervallo a causa di un trauma cranico per il quale ha svolto accertamenti presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, che hanno dato esito negativo“.

La notizia ha portato un grande sollievo non solo ai tifosi del Lecce, ma anche a quelli del Milan e a tutti gli appassionati di calcio, che in questi casi temono sempre il peggio. Le immagini dello scontro erano state piuttosto impressionanti e avevano fatto temere per la salute del giovane talento.

Il ritorno in campo di Camarda dipenderà ora dalla valutazione dello staff medico del Lecce, che monitorerà le sue condizioni giorno dopo giorno. La priorità, in casi come questi, è sempre la salute del giocatore. Con un esito negativo dagli esami, il percorso di recupero sarà più rapido, ma la cautela resta d’obbligo. La vittoria del Milan è stata importante per i rossoneri, ma la notizia più bella della serata è senza dubbio l’esito degli accertamenti su Camarda.