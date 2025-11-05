Infortunati Milan, Pulisic può rientrare in questa data! Le ultimissime

Infortunati Milan, svolta Pulisic: fissato il rientro in gruppo dell’americano. E su Rabiot… Segui le ultimissime sui rossoneri

Arrivano notizie miste, ma prevalentemente positive, dall’infermeria di Milanello, dove il Diavolo sta preparando la difficile trasferta contro il Parma. L’attenzione dello staff tecnico guidato da Massimiliano Allegri, il carismatico mister livornese, è tutta puntata sui rientri degli infortunati eccellenti, cruciali per affrontare al meglio il calendario serrato.

Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport 24 a Milanello, ci sono ottime sensazioni riguardo il recupero di Christian Pulisic, l’esterno statunitense (ex Chelsea) il cui talento è fondamentale nell’attacco rossonero. Pulisic, fermo per un problema al flessore accusato durante gli impegni con la sua nazionale, ha completato con successo la fase di recupero individuale ed è ormai “quasi a posto“.

Pulisic in Gruppo: Pronto per la Convocazione

Il rientro in gruppo dell’americano è atteso tra domani e dopodomani, un segnale forte che potrebbe vederlo arruolabile già per la gara di sabato a Parma. La sua velocità e la sua abilità nel dribbling rappresentano un boost offensivo vitale per Allegri, che in un momento di turn over ha bisogno di tutte le sue frecce al massimo della forma.

L’ottimismo sul recupero di Christian Pulisic è un sollievo per la dirigenza, in particolare per il Direttore Sportivo Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio che punta a una rosa competitiva e profonda. Avere a disposizione un giocatore del calibro di Pulisic è cruciale per le ambizioni di vertice del club.

Rabiot: Un Ritorno Più Lento e L’incognita Sosta

Meno incoraggianti, invece, sono le indicazioni che riguardano Adrien Rabiot, il centrocampista francese noto per la sua potenza fisica e qualità in mezzo al campo. Rabiot, che si sta curando da un problema al polpaccio rimediato con la Francia, è ancora “un po’ indietro” nella tabella di marcia.

Il suo recupero completo prima della sosta per le nazionali è in forse. Massimiliano Allegri e il suo staff non vogliono correre rischi di ricadute, preferendo attendere la completa guarigione del giocatore, anche a costo di saltare l’impegno contro il Parma. Il Milan ha imparato l’importanza di gestire gli infortuni con cautela per non compromettere il resto della stagione. La speranza è che la sosta possa permettere al centrocampista di tornare a disposizione per la ripresa del campionato con la massima efficienza fisica.