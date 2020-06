Infortunati Milan, importante rientro in difesa: Leo Duarte

Leo Duarte tra una settimana tornerà a disposizione di Stefano Pioli: il difensore brasiliano sarà un importante elemento per il Milan

Momento complicato per la difesa del Milan: Mateo Musacchio si dovrà operare alla caviglia e resterà indisponibile ancora per qualche settimana. Proprio per questo motivo appare ancora più importante il recupero di Leo Duarte, anche lui infortunato ma sulla via del rientro.

Il difensore brasiliano sarà a disposizione di Stefano Pioli tra una settimana, giusto in tempo per preparare la prima sfida a San Siro che vedrà i rossoneri affrontare la Roma.