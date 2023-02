Impallomeni sulla corsa alla Champions: «Sarà un testa a testa». Le parole dell’ex calciatore e giornalista

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW Radio della corsa ai primi quattro posti del campionato. Ecco le parole del giornalista:

«Sarà un testa a testa. Sarà una corsa discontinua. La Roma nelle ultime 4 partite mi è piaciuta molto per solidità. Ha la testa poi, ma non so se è in vantaggio sulle altre. Lì sono tutte discontinue e saranno decisivi gli scontri diretti»