Impallomeni confronta Leao e Kvara: «Hanno avuto problemi diversi, vi spiego». Le dichiarazioni

L’ex calciatore Impallomeni ha parlato a TMW Radio analizzando il prossimo match del Milan contro il Napoli e il confronto tra Leao e Kvara.

PAROLE – «Hanno avuto problemi diversi, Leao ha fatto un poco meglio del napoletano. C’è stata una ripresa nelle ultime partite il georgiano, che si intestardisce troppo nei dribbling. A volte si incaponisce, forse perché non è troppo lucido. Leao è il solito, va a intermittenza ma ti dà delle accelerazioni che nessuno sa darti in Serie A. Serve un salto in avanti. Con le doti che ha è impossibile che segni così poco. E’ un limite questo».