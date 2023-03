Impallomeni su De Ketelaere: «È in un periodo difficile come per il Milan». Le parole del giornalista

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW di Charles De Ketelaere. Ecco le parole del giornalista sul calciatore rossonero:

«Lo scorso anno De Ketelaere se avesse giocato in un Milan dove girava tutto sarebbe stato un altro. Certo sta deludendo, è in un periodo difficile come per il Milan. Questo Milan l’ho visto in grande difficoltà, non c’è più il Milan dello scorso anno, è sparito. Pioli forse dovrebbe esercitare di più i suoi, per migliorare certe empatie importanti. De Ketelaere è un corpo estraneo»