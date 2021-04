Il Milan studia il piano per il rinnovo di Kessie, cifre e dettagli

Franck Kessie è ritenuto il giocatore più importante della squadra dopo Zlatan Ibrahimovic. Il Milan studia il piano per il rinnovo

Il Milan, impegnato in queste settimane con i rinnovi di Calhanoglu, Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, starebbe già pensando al futuro di Franck Kessie. Se il gigante svedese è il re nello scacchiere di Stefano Pioli, l’ivoriano è senz’altro la regina.

La scadenza del contratto è prevista per l’estate 2022. L’obiettivo in Via Aldo Rossi sarebbe prolungare sino a giugno 2026 con un ingaggio che salirebbe da 2,2 milioni a 3 milioni di euro netti all’anno. Kessie, dopo quattro anni al Milan, è considerato un punto fermo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.